Как называется человек который обиделся?
Русский язык
Как называется человек который обиделся?
Ответ(ы):
Гость:
Человек,который обиделся и не говорит на что называется-"сам себе на уме" А вообще так и называется,обиженным
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