Петя купил порцию мороженого за 8 р. 50 к., а Катя- за 9 р 25 к.. Сколько копеек стоит каж??ая порция? На сколько копеек одна порция дороже другой?

Математика

Петя купил порцию мороженого за 8 р. 50 к., а Катя- за 9 р 25 к.. Сколько копеек стоит каж??ая порция? На сколько копеек одна порция дороже другой?

Автор: Гость