Петя купил порцию мороженого за 8 р. 50 к., а Катя- за 9 р 25 к.. Сколько копеек стоит каж??ая порция? На сколько копеек одна порция дороже другой?
Математика
Петя купил порцию мороженого за 8 р. 50 к., а Катя- за 9 р 25 к.. Сколько копеек стоит каж??ая порция? На сколько копеек одна порция дороже другой?
Ответ(ы):
Гость:
1 рубль=100 копеек; 8 р. 50к = 850к.- стоит мороженое Пети 9 р. 25 к.= 925к.- Мороженое Кати 925-850=70 к.
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