Сочинение миниатюра о том что изображали поэты в своих стихах 19 века

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Одной из важных особенностей русской литературы 19 века признается пристальное внимание к человеческой душе. Можно справедливо утверждать, что главным героем этого века была личность человека во всем многообразии ее граней. Человек с его поступками и мыслями, чувствами и желаниями постоянно был в центре внимания мастеров слова. Писатели разных времен пытались заглянуть в самые потайные уголки души человеческой, найти истинные причины многих его поступков. В изображении внутреннего мира личности человека небывалых вершин достигли такие русские писатели-реалисты, как: Чехов, Толстой, Островский, Достоевский, Тургенев и другие. Они смогли открыть в душе человека другие измерения, правдиво описать его сокровенные мысли. Именно благодаря искреннему интересу к внутреннему миру героя, произведения таких писателей совершенно справедливо именуют психологическими. Писатели-классики создали столь непохожие друг на друга художественные образы, что поневоле задумаешься, как многогранна и многообразна судьба людей. Достоевский – писатель, который подробно, шаг за шагом исследует человека. Так, героя романа «Белых ночей» Макара Девушкина можно отнести к типу фантазеров-одиночек. Даже своей возлюбленной, Настеньке, он не скрываюсь, говорит, что будет всегда один, сам по себе. И дальше признается, что в своих мыслях создает грандиозные истории, живет насыщенной жизнью, а в реальности тяготится службой и пытается укрыться в «неприступный угол». Настоящая любовь у Достоевского дает героям раскрыться и позволяет писателю в полном объеме выразить внутренний мир своих персонажей. Так, Макар уже предстает как благородный и доблестный герой, но все такой же безвольный, погруженный в мир своего воображения.