Выпиши слова с непроверяемыми безударными гласными в корне слова. Бочонок собач??нок -Дайте мне Кусок щекотки, Дайте смеха - Две щепотки, Три столовых ложки Ветра И грозы - Четыре метра! Писку-визгу Двести граммов П...

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Выпиши слова с непроверяемыми безударными гласными в корне слова. Бочонок собач??нок -Дайте мне Кусок щекотки, Дайте смеха - Две щепотки, Три столовых ложки Ветра И грозы - Четыре метра! Писку-визгу Двести граммов Плюс пол-литра Шумов-гамов, Да ещё Глоток верёки И моточек газировки! - Дам я Всё, Что вы хотите, Если вы В обмен дадите Тюк Мальчишек Пук Девчонок Да бочонок Собачонок!

Автор: Гость