Как составить тезисный план на сказку "записи маленькой гимназистки?"

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Планы бывают нескольких типов: вопросный, назывной, тезисный, план - опорная схема. Вопросный план. Записывается в форме вопросов к тексту; каждому информативному центру текста соответствует один вопрос. При составлении вопросного плана желательно использовать вопросительные слова, а не словосочетания с частицей ли (например: Как.. , Сколько.. , Когда.. , Почему.. . и т. д. , но не Есть ли..., Пришел ли.. . и т. п.) . Тезисный план - план из тезисов глагольного строя (например: Многие животные и птицы пользуются звуками, которые мы не слышим) . Тезис - это кратко сформулированное основное положение абзаца, текста лекции, доклада и т. п. Тезисы обычно совпадают с информативным центром абзаца. Тезисы бывают вторичными и оригинальными. Вторичные тезисы используются с целью выделения главной информации какого-то источника (например, учебника, научной статьи или монографии) . Оригинальные тезисы пишутся как первичный текст к предстоящему выступлению на семинаре, конференции или конгрессе. Назывной план - план из тезисов номинативного строя (например: Использование животными и птицами неслышимых звуков) . План - опорная схема состоит из опор - слов и отрывков предложений, несущих наибольшую смысловую нагрузку. По опорам можно легко восстановить текст выступления или доклада. Выбор опор может зависеть от особенностей памяти пишущего, его целей и задач. Что такое развернутый и сжатый план текста? План развернутого содержания составляется к диссертациям, дипломным работам, различным исследованиям. Развернутый план реализуется в разбивке текста на композиционные блоки: введение, основная часть, заключение. Развернутый план формально выражает развитие логики мысли. Введение - это формулирование проблемы исследования, изложение необходимых для читателя исходных данных о предмете речи, задаче исследования, авторской оценке путей ее решения. Основная часть посвящена раскрытию, детализации, доказательству основных положений работы. Вначале дается информация обзорного характера, затем - новая информация. Приводятся и объясняются сведения о результатах исследования. Заключение (выводы) - это итоговое изложение основного концептуального содержания работы, а также краткая формулировка главных выводов. План свернутого (сжатого) содержания представлен заглавием работы, аннотацией и оглавлением.