Текст про іграшку на англійській мові

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Текст про іграшку на англійській мові
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Автор: Гость
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Гость:
Склади легкий да в перекладач веди
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