Текст про іграшку на англійській мові
Українська мова
Текст про іграшку на англійській мові
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Гость:
Склади легкий да в перекладач веди
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