ПОМОГИТЕ СОСТАВИТЬ 12 предложении с притяжательными прилагательными плизз!! надо ??рочно
Русский язык
ПОМОГИТЕ СОСТАВИТЬ 12 предложении с притяжательными прилагательными плизз!! надо ??рочно
Ответ(ы):
Гость:
В лесу мы заметили лисью норку. Издалека виднелась медвежья берлога. Я случайно наступила на кошачий хвост.
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