Даны три прямые a b c; a||b, прямая а пересекает прямую с. сколько общих точек имеют прямые b и c

Геометрия

Даны три прямые a b c; a||b, прямая а пересекает прямую с. сколько общих точек имеют прямые b и c

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