Помогите задача поезд шёл до станции 7 часов со скоростью 63 км ч, а после станции поезд проехал ещё 4ч . С какой скоростью поезд проедит путь от станции, если всего он прошел 741 км
Математика
Помогите задача поезд шёл до станции 7 часов со скоростью 63 км ч, а после станции поезд проехал ещё 4ч . С какой скоростью поезд проедит путь от станции, если всего он прошел 741 км
Ответ(ы):
Гость:
1) 7*63=441(км) - расстояние до станции 2) 741-441=300(км) - расстояние после станции 3)300:4=75(км/ч) Ответ. Со скоростью 75 км/ч. поезд проедет путь от станции.
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