Помогите задача поезд шёл до станции 7 часов со скоростью 63 км ч, а после станции поезд проехал ещё 4ч . С какой скоростью поезд проедит путь от станции, если всего он прошел 741 км

Математика

Помогите задача поезд шёл до станции 7 часов со скоростью 63 км ч, а после станции поезд проехал ещё 4ч . С какой скоростью поезд проедит путь от станции, если всего он прошел 741 км

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