Помогите , скорость велосипелиста 12км/час за какое время он доедет до соседней деревни растояние каторой 36 км помогите срочно
Математика
Помогите , скорость велосипелиста 12км/час за какое время он доедет до соседней деревни растояние каторой 36 км помогите срочно
Ответ(ы):
Гость:
36÷12=3часа иесть даже формула s÷v=t
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