Помогите , скорость велосипелиста 12км/час за какое время он доедет до соседней деревни растояние каторой 36 км помогите срочно

Математика

Помогите , скорость велосипелиста 12км/час за какое время он доедет до соседней деревни растояние каторой 36 км помогите срочно

Автор: Гость