В типографии за день отпечатали 3600 книг. четвёртую часть этих книг состовляли уче??ники по математике, пятую часть оставшихся книг- словари. сколько словарей было было отпечатано в типографии в этот день? реши задачу по дейст...
Математика
В типографии за день отпечатали 3600 книг. четвёртую часть этих книг состовляли уче??ники по математике, пятую часть оставшихся книг- словари. сколько словарей было было отпечатано в типографии в этот день? реши задачу по действиям с краткими пояснениями.
Ответ(ы):
Гость:
1)3600÷4=900(кн) учебников по математике 2)3600-900=2700(кн) осталось 3)2700÷5=540(кн)словарей Ответ: было напечатано 540словарей.
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