В типографии за день отпечатали 3600 книг. четвёртую часть этих книг состовляли уче??ники по математике, пятую часть оставшихся книг- словари. сколько словарей было было отпечатано в типографии в этот день? реши задачу по дейст...

Математика

В типографии за день отпечатали 3600 книг. четвёртую часть этих книг состовляли уче??ники по математике, пятую часть оставшихся книг- словари. сколько словарей было было отпечатано в типографии в этот день? реши задачу по действиям с краткими пояснениями.

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