Фарамант приказал доставить во дворец корзины с фруктами и сладостями масса кажд??й корзины с фруктами 15 кг а каждой корзины со сладостями 20 кг доставили 3 корзины чему может быть масса всех этих корзи
Математика
Фарамант приказал доставить во дворец корзины с фруктами и сладостями масса кажд??й корзины с фруктами 15 кг а каждой корзины со сладостями 20 кг доставили 3 корзины чему может быть масса всех этих корзи
Ответ(ы):
Гость:
15х3=45 кг масса корзины с фруктами 20х3 60 кг масса корзины с сладостями 60+45=105 кг масса всех корзин надеюсь правильно
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