Фарамант приказал доставить во дворец корзины с фруктами и сладостями масса кажд??й корзины с фруктами 15 кг а каждой корзины со сладостями 20 кг доставили 3 корзины чему может быть масса всех этих корзи

Математика

Фарамант приказал доставить во дворец корзины с фруктами и сладостями масса кажд??й корзины с фруктами 15 кг а каждой корзины со сладостями 20 кг доставили 3 корзины чему может быть масса всех этих корзи

Автор: Гость