Фарамант приказал доставить во дворец корзины с фруктами и сладостями масса кажд??й корзины с фруктами 15 кг а каждой корзины со сладостями 20 кг доставили 3 корзины чему может быть масса всех этих корзи

Математика
Фарамант приказал доставить во дворец корзины с фруктами и сладостями масса кажд??й корзины с фруктами 15 кг а каждой корзины со сладостями 20 кг доставили 3 корзины чему может быть масса всех этих корзи
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
15х3=45 кг  масса корзины с фруктами 20х3 60 кг  масса корзины с сладостями 60+45=105 кг масса всех корзин  надеюсь правильно
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