Летопись, археологии, письменные источники,лингвистика,фольклористика ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

История
Летопись, археологии, письменные источники,лингвистика,фольклористика ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
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Гость:
Фольклори́стика — наука, изучающая народное творчество ( фольклор), находящаяся на стыке  этнографии,литературоведения и  музыкознания. В сфере научных интересов фольклористики находится собирание, издание, типологизация и общее изучение народного творчества Лингви́стика—  наука, изучающая  языки. Это  наука о естественном человеческом языке вообще и обо всех  языках мира как индивидуальных его представителях. В широком смысле слова, лингвистика подразделяется на научную и практическую. Чаще всего под лингвистикой подразумевается именно научная лингвистика. Является частью  семиотики как науки о  знаках Ле́топись — это исторический жанр древнерусской литературы, представляющий собой погодовую, более или менее подробную запись исторических событий. Запись событий каждого года в летописях обычно начинается словами: «в  лето …» (то есть «в году …»), отсюда название — летопись. В  Византии аналоги летописи назывались  хрониками, в Западной Европе в Средние века  анналами и хрониками. .
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