Помогите решить пожалуста На двух огородах общей площадью 100 кв.м высадили кусты помидоров.На каждом квадратом метре высаживали одинаковое количество кустов помидоров.На одном огороде посадили 480 кустов, а на другом-320 кус...
Математика
Помогите решить пожалуста На двух огородах общей площадью 100 кв.м высадили кусты помидоров.На каждом квадратом метре высаживали одинаковое количество кустов помидоров.На одном огороде посадили 480 кустов, а на другом-320 кустов.Чему равна площадь каждого огорода?
Ответ(ы):
Гость:
480+320=800 в процентах (480*100):800=60% (320*100):800=40% так как общая площадь 100 кв.м,то один участок будет 60 кв.м, а другой 40 кв.м
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