1.Какие события подсказали Толстому идею рассказа "Кавказский пленник"? 2.Почему ??н назван "Кавказский пленник",а не "Кавказские пленники"? 3.Какова идея рассказа "Кавказский пленник"? 4.Как встретились Жилин и Костылин? ...

Гость: Гость:

1) Жилин жил на Кавказе , и его поймали татары . 2) Потому что Костылин был не настоящим кавказцем так , как вел себя очень не подобающе и был не достоин звания офицера ( мое мнение ) 3) показать читателям как важно не бросать друзей и не отчаиваться даже если все плохо 4) Жилин собирался домой в отпуск , ждал обоз . К нему подъехал Костылин с ружьем и они решили поехать без обоза . 5) Жилин не унывал и хотел выбраться , а Костылин сидел грустил и ждал выкупа 6) Жилин делал для Дины разные игрушки и девочка считала его хорошим. 7) смотрят какой . О дружбе костыли на и жилина : это была не настоящая држбу и вовсе не дружба это ни хотел помочь костыли ну а тот был сам за себя и всего боялся . О дружбе Дины и жилина : это была замечательная дружба хоть они и были пленники ее родни 8) Костылин вместо того что б помочь струсил и ускакал с ружьем . Их догнали . 9) Думаю автор осуждает войну , и то, что дружба всегда поможет и друг , настоящий друг , в беде не бросит . Все