Озоглавить и составить план Костя принёс в класс пучок тонких прутиков багульни??а и поставил в банку с водой. Каждый день Костя менял воду. Однажды прутики зацвели. Они покрылись маленькими светло-лиловыми цветами, похожими ...

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Озоглавить и составить план Костя принёс в класс пучок тонких прутиков багульни??а и поставил в банку с водой. Каждый день Костя менял воду. Однажды прутики зацвели. Они покрылись маленькими светло-лиловыми цветами, похожими на фиалки. Из набухших почек-узелков прорезались листья, светло-зелёные, ложечкой. А за окном ещё поблёскивали кристаллики уходящего последнего снега. Ребята толпились у окна. Разглядывали. Старались уловить тонкий сладковатый аромат. Спрашивали, что за растение и почему оно цветёт. Все подумали, что Костя волшебник.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Можно озаглавить "Волшебник" 1 абзац прутики в банке с водой 2 абзац Фиалка 3 абзац Костя-волшебник
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