Переведите пжл текст Shetland knitwear Очень надо на завтра ✨✨

Английский язык
Переведите пжл текст Shetland knitwear Очень надо на завтра ✨✨
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Шетландские острова На Шетландских островах есть собственные разнообразные овцы,называемые шетландцами, которые поставляют шерсть разного цвета. Шетландские вязаные изделия знамениты на весь мир своим качеством и стилем. Это является очень важным в экономике Шетландских островов более чем 500 лет. Многие маленькие фирмы до сих пор производят  одежду ручной вязки, но большинство людей  в Шетландии используют вязальные машины.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите уравнения: 1) (х+2 3/7):3 2/7=4/5 2) (у-2/15):1 5/6=2 1/5 3) (1 1/4+) : 1 4/5-1/3=1/2
Ответить
Математика
Сначало машина проехала 160км пути, а потом полавино этого пути после етого ей остолос проехать в два раза меньше пути что она проехала. за скол...
Ответить
Русский язык
Поиогите прошу вас мне до завтра я вам буду очень блогодарна! пршу вас!
Ответить
История
Чем можно объяснить приказ наркома обороны номера 227
Ответить
Обществознание
Завершите предложения: Настоящая женщина должна быть... Настоящий мужчина должен быть...
Ответить