Переведите пжл текст Shetland knitwear Очень надо на завтра ✨✨

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Шетландские острова На Шетландских островах есть собственные разнообразные овцы,называемые шетландцами, которые поставляют шерсть разного цвета. Шетландские вязаные изделия знамениты на весь мир своим качеством и стилем. Это является очень важным в экономике Шетландских островов более чем 500 лет. Многие маленькие фирмы до сих пор производят одежду ручной вязки, но большинство людей в Шетландии используют вязальные машины.