Как переводится слово ярты с татарского на русский 3 класс заранее спасибо
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Как переводится слово ярты с татарского на русский 3 класс заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ярты - сущ 1. половина // половинный 3. числ половина, пол 3. в сложных сл переводится компонентом пол-, полу- 4. пол-литра (воды)
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