Ромб 5 сантиметров и тупым углом 120 градусов

Математика
Ромб 5 сантиметров и тупым углом 120 градусов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну начнем с того, что поделим 240 на 4= 60 - площадь 1 боковой грани. Боковая грань представляет собой прямоугольник с обной стороной =5. , тогда вторая сторона = 60/5=12. Таким образом высота призмы равна 12 см. теперь рассмотрим плоскость основания:меньшая диагональ делит ее на 2 равных равносторонних треугольника(равносторонних потому что все углы в них по 60 грабусов)Таким образом меньшая диагональ тоже равна 5. И последнее : Ищем площадь нужного нам сечения = 12*5= 60 Отмет 60 См^2
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