Схема ремесла 17 18 века
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Схема ремесла 17 18 века
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Обработка кожи, башмачное ремесло. 2.Ювелирное ремесло. 3.Производство продуктов питания. 4.Гончарное ремесло. Много глины, поэтому тоже было развито. 5.Обработка металла. 6.Обработка дерева. 7.Обработка льна. 8.Скорняжное ремесло, обработка меха. 9.Строительные ремесла. Строили в основном из дерева,леса много,поэтому было развито тоже. 10.Обработка шерсти.
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