Схема ремесла 17 18 века

Гость: Гость:

1.Обработка кожи, башмачное ремесло. 2.Ювелирное ремесло. 3.Производство продуктов питания. 4.Гончарное ремесло. Много глины, поэтому тоже было развито. 5.Обработка металла. 6.Обработка дерева. 7.Обработка льна. 8.Скорняжное ремесло, обработка меха. 9.Строительные ремесла. Строили в основном из дерева,леса много,поэтому было развито тоже. 10.Обработка шерсти.