Как писать во множественном числе слово стадо

Русский язык
Как писать во множественном числе слово стадо
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Стада с ударением на второе а
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