Как пишется хаюанаттар или хайуанаттар или подругому

Қазақ тiлi
Как пишется хаюанаттар или хайуанаттар или подругому
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Гость:
Правильно пишется хайуанаттар
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