Решите пожалуйста 203*26-(3292+2579):57=
Математика
Решите пожалуйста 203*26-(3292+2579):57=
Ответ(ы):
Гость:
1)3292+2579=5871 2)203*26=5278 3)5871:57=103 4)5278-103=5175
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