Как пишется:(не/ни) один стих не сравнится с данным,еще никому (не/ни) удалось воспр??извести подобное.

Русский язык
Как пишется:(не/ни) один стих не сравнится с данным,еще никому (не/ни) удалось воспр??извести подобное.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ни один стих не сравнится с данным, ещё никому не удалось воспроизвести подобное.
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