В сосуд, содержащий 8 л 15-процентного водного раствора некоторого вещества, добавили 4 л воды. Сколько пропоцентов составляет концентрация получившегося раствора

Гость: Гость:

1) 8*15:100=1.2 л - некоторого вещества в растворе (в изначальном и в полученном) 2) 8+4=12 л - обьем полученного раствора 3) 1.2:12*100%=10% - концетрация полученного раствора ответ: 10%