16 ПРЕДЛОЖЕНИЙ С РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ ВЫРАЖЕНИЯ ПОДЛЕЖАЩИХ!!!!!!СРОЧНО!!!!!!!!!

Гость: Гость:

1. Одна из самых грустных сказок Андерсена – это "Девочка со спичками". 2. Большинство детей в нашей стране читают сказки Андерсена с самого раннего детства. 3. Машенька получила в подарок на день рождения красивую толстую книгу, в которой было опубликовано множество сказок Андерсена. 4. Читать сказки и представлять себя принцессой – самое любимое занятие маленьких девочек. 5. Копенгагенская Русалочка – это единственный памятник в мире, который посвящен героине сказки. 6. Приятно, что так много детей в мире все еще любят волшебные сказки. 7. Около трехсот высоких гостей присутствовали на открытии памятника Андерсену. 8. Человек, который так любил детей, просто не мог писать плохте сказки. 9. Книга с картинками известных художников была самым приятным подарком. 10. Белоснежка с семью гномами стали самыми популярными мультипликационными героями в Америке. 11. Читающий всегда получает удовольствие не только от содержания, но и от внешнего вида книги. 12. "Как хорошо уметь читать!" - говорят все детишки после того, как они прочитали свою первую в жизни книгу. ещё 4 не придумал