Воздух в цилиндре дизельного двигателя сжимается поршнем в 12-20 раз. На какую особенность строения газов указывает это явление ?

Физика
Воздух в цилиндре дизельного двигателя сжимается поршнем в 12-20 раз. На какую особенность строения газов указывает это явление ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возможно, это говорит о хорошей сжимаемости газов и о том, что молекулы находятся друг от друга на большом расстоянии. закон Паскаля гласит, что давление действует на все точки равномерно, следовательно газ сжимается лучше жидкостей, т.к. занимает одинаковый объем, но там находится меньше молекул, т.е. газы лучше сжимаются, чем жидкости
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