Доклад на тему решето Эратосфена

Математика
Доклад на тему решето Эратосфена
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Ратосфен ( ок. 276-194 до н. э.) - греческий писатель и ученый. Эратосфен родился в Африке, в Кирене. Учился сначала в Александрии, а затем в Афинах. Он руководил Александрийской библиотекой и был воспитателем наследника престола. Эратосфен был очень образованным и разносторонним человеком, он занимался филологией, хронологией, математикой, астрономией, географией, сам писал стихи. Эратосфен заложил основы математической географии, вычислив с большой точностью величину земного шара. В математике Эратосфена интересовал вопрос о том, как найти все простые числа среди натуральных чисел от 1 до . (Эратосфен считал 1 простым числом. Сейчас математики считают 1 числом особого вида, которое не относится ни к простым, ни к составным числам.) Он придумал способ получения всех простых чисел, который известен как «Решето Эратосфена». Описание способа “Решето Эратосфена” Сначала выписываем все натуральные числа от 2 до заданного числа, например до 120. 2 3 4 5 Наименьшее из них 2 – простое. Остальные числа кратные двум (четные) вычёркиваются
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