В какой природной зоне находится город (село,посёлок),где ты живешь? (Я живу в Тюмени)
Окружающий мир
В какой природной зоне находится город (село,посёлок),где ты живешь? (Я живу в Тюмени)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Природная зона где ты живешь- это лесотундра
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