По какому азимуту надо плыть чтобы попасть 1)с острова мадагаскара на полуостров соломи 2)с гавайских островов на остров тасмания дам заэто 40 б
География
По какому азимуту надо плыть чтобы попасть 1)с острова мадагаскара на полуостров соломи 2)с гавайских островов на остров тасмания дам заэто 40 б
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) Северо-запад, 350 градусов. б) Юго-запад, 205 градусов.
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