По какому азимуту надо плыть чтобы попасть 1)с острова мадагаскара на полуостров соломи 2)с гавайских островов на остров тасмания дам заэто 40 б

География

По какому азимуту надо плыть чтобы попасть 1)с острова мадагаскара на полуостров соломи 2)с гавайских островов на остров тасмания дам заэто 40 б

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