ПОМОГИТЕ!!! В группах А сверху вниз заряд ядра и металлические свойства соответственно: 1) увеличивается и увеличиваются 2) уменьшается и уменьшаются 3) увеличивается и уменьшаются 4) уменьшается и увеличиваются
Химия
ПОМОГИТЕ!!! В группах А сверху вниз заряд ядра и металлические свойства соответственно: 1) увеличивается и увеличиваются 2) уменьшается и уменьшаются 3) увеличивается и уменьшаются 4) уменьшается и увеличиваются
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 увеличивается и увеличиваются
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