ПОМОГИТЕ!!! В группах А сверху вниз заряд ядра и металлические свойства соответственно: 1) увеличивается и увеличиваются 2) уменьшается и уменьшаются 3) увеличивается и уменьшаются 4) уменьшается и увеличиваются

Химия
ПОМОГИТЕ!!! В группах А сверху вниз заряд ядра и металлические свойства соответственно: 1) увеличивается и увеличиваются 2) уменьшается и уменьшаются 3) увеличивается и уменьшаются 4) уменьшается и увеличиваются
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 увеличивается и увеличиваются
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
СРОЧНО!!! Помогите !!! Конфликт в Нагорном Карабахе (Армения и Азербайджан) 1. Назв??ть все заинтересованные стороны членов ООН 2. Представит...
Ответить
Русский язык
Стяг и лапти это устаревшие слова?
Ответить
Литература
Какой смысл у пословицы как ни мостись, а небо не влезешь?
Ответить
Русский язык
Составьте и запишите предложения используя данные сочетания слов в качестве сказуемых:начать работать, уметь дружить, обязан помогать, продолжать в...
Ответить
Русский язык
Что заставило дубровского стать предводителем крестьян а потом оставить их и скр??ться за границей
Ответить