СРОЧНО!!! Помогите !!! Конфликт в Нагорном Карабахе (Армения и Азербайджан) 1. Назв??ть все заинтересованные стороны членов ООН 2. Представитель правительства 3.Страны, которые потенциально готовы предоставить военный или п...

Окружающий мир
СРОЧНО!!! Помогите !!! Конфликт в Нагорном Карабахе (Армения и Азербайджан) 1. Назв??ть все заинтересованные стороны членов ООН 2. Представитель правительства 3.Страны, которые потенциально готовы предоставить военный или полицейский контингент 4. Представители международных или региональных организаций (НАТО)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 .С этической точки зрения, не заинтересованных стран в разрешении любого военного конфликта нет, как впрочем и с Политической или Геополитической. Самой заинтересовагной страной является Россия, понимая что карабах является ахилесовой пятой как для Армян так и для Азербайджана, манипулирует и одновременно обогощается на продаже оружия. 2 . Многие представляли желание представтть своих военных, как войска нато, так и Россия, но для Армении это равнозначно потере Карабаха.Потому подобное развитие невозможно.
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