Стяг и лапти это устаревшие слова?
Русский язык
Стяг и лапти это устаревшие слова?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Устаревшими словами, считаются те слова, которые вышли из оборота, т.е. те, которыми мы не пользуемся. Это устаревшие слова
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