Составьте и запишите предложения используя данные сочетания слов в качестве сказуемых:начать работать, уметь дружить, обязан помогать, продолжать верить, пытаться сделать, кончить учиться, рад сообщить.
Русский язык
Составьте и запишите предложения используя данные сочетания слов в качестве сказуемых:начать работать, уметь дружить, обязан помогать, продолжать верить, пытаться сделать, кончить учиться, рад сообщить.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сантехники начали работать.Петя и Вася умеют дружить.Я обязан помочь другу. Я продолжаю верить своей подруге.Я пытаюсь сделать домашнее задание.Я закончила учиться.Он был рад сообщить.
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