Какой смысл у пословицы как ни мостись, а небо не влезешь?

Литература
Какой смысл у пословицы как ни мостись, а небо не влезешь?
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Гость:
Если что-то не возможно, это не получится
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