Какой смысл у пословицы как ни мостись, а небо не влезешь?
Литература
Какой смысл у пословицы как ни мостись, а небо не влезешь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если что-то не возможно, это не получится
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