Яйцо аскариды человеческой вызывает заражение человека /становятся инвазионным/ если? А проглочено сразу после выделения из организма больного человека Б пройдёт через организм промежуточного хозяина -слизня или дождевого чер...

Биология

Яйцо аскариды человеческой вызывает заражение человека /становятся инвазионным/ если? А проглочено сразу после выделения из организма больного человека Б пройдёт через организм промежуточного хозяина -слизня или дождевого червя В пробудет во внешней среде, почве, около одного месяца

Автор: Гость