Яйцо аскариды человеческой вызывает заражение человека /становятся инвазионным/ если? А проглочено сразу после выделения из организма больного человека Б пройдёт через организм промежуточного хозяина -слизня или дождевого чер...

Биология
Яйцо аскариды человеческой вызывает заражение человека /становятся инвазионным/ если? А проглочено сразу после выделения из организма больного человека Б пройдёт через организм промежуточного хозяина -слизня или дождевого червя В пробудет во внешней среде, почве, около одного месяца
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б Он должен пройти промежуточный организм  например; собака, кошка, бык, корова, коза, свинья. 
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