Задайте три вопроса на тему ссора дубровского с троекуровым.

Литература
Задайте три вопроса на тему ссора дубровского с троекуровым.
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Гость:
1) почему произошла ссора между ними?
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