Различие Лизы и Насти Барышня-крестьянка
Литература
Различие Лизы и Насти Барышня-крестьянка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лиза- дочь барина, которая влюблена в Алексея (если я не ошибаюсь) и переодевается в крестьянку.Настя- рабыня, верная подруга Лизы, которая по своему происхождению является крестьянкой и помогает ей в ее "перевоплощении"
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