Различие Лизы и Насти Барышня-крестьянка

Гость: Гость:

Лиза- дочь барина, которая влюблена в Алексея (если я не ошибаюсь) и переодевается в крестьянку.Настя- рабыня, верная подруга Лизы, которая по своему происхождению является крестьянкой и помогает ей в ее "перевоплощении"