Даю 40 баллов , стихийные явления возникшие в результате разрушения рельефа

Гость: Гость:

Процессы в горахВ горах формы рельефа изменяются очень динамично, можно сказать, прямо на наших глазах. Под действием силы тяжести с горных склонов перемещаются обломки, сносятся водой почва, песок, глина, снег и лёд полируют скалы. Основные процессы происходят на склонах, причём некоторые из них носят катастрофический характер и могут стать причиной больших бед для жителей горных долин.ОБВАЛЫ, ОСЫПИ, ОПОЛЗНИ.Обвалы способны полностью изменить вид склона. Только вчера под нависающей скалой зеленел кустарник, на альпийском лугу росли цветы, журчал ручей… Прогремел обвал - и всё исчезло в клубах пыли, песка, обломков. Склон превратился в безжизненное нагромождение глыб, еще недавно бывших скалой. Какая сила привела в движение такую массу камней? Обвалы и осыпи — частые явления на горных склонах. Небольшие обвалы происходят практически постоянно, например, на скалистых склонах высокогорий. Для этого нужно, чтобы порода была подготовлена к разрушению, разбита трещинами. В высокогорьях выветривание особенно активно, поэтому здесь всегда есть материал, готовый обвалить.СЕЛИ.Сели, или грязекаменные потоки, встречаются во всех горах мира. «Дикий поток», «горная волна», «грязевая лавина», «черная смерть» — именно так именуют сель на разных языках мира. Все эти названия красноречиво свидетельствуют о диком и неукротимом нраве этого явления. В верховьях горных рек достаточно материала, который может стать неуправляемым селевым потоком: ледниковые отложения — морены, песок и галька в руслах ручьёв. Во время сильных дождей, обильного таяния снегов грунт на склоне теряет устойчивость и может начать движение. Для этого достаточно крутизны склона 5-10 градусов. Грязекаменная масса устремляется по руслам ручьёв и лавинным лоткам (ложбинам на горных склонах, по которым скатываются вниз снежные лавины) в виде волны и останавливается лишь там, где уклон становится меньше 2—3 градусов. Гигантские сели способны вынести материал объёмом больше 10 млн. кубометров, среди которых встречаются глыбы до 10 м в диаметре! Аналогичные явления могут происходить и на склонах отвалов из шахт — терриконах и на склонах вулканов — лахары. Чтобы сель прошёл в стороне от населённых пунктов, строят специальные селеспуски — искусственные русла, пускающие поток в нужном направлении, например над дорогой или каналом.СНЕЖНЫЕ ЛАВИНЫ.Жителей горных долин, альпинистов, туристов, горнолыжников подстерегает и другая опасность — лавины. О них напоминают голые, лишённые растительности прочёсы на лесистых склонах, срезанные как под одну гребёнку верхушки деревьев. Местные жители предпочитают не строить жилищ под такими склонами, а переносят их в более безопасные, хотя и менее живописные места. Чтобы снег, скапливающийся зимой на склоне, пришёл в движение, иногда достаточно громкого звука.Предсказанием и предупреждением схода лавин занимается специальная служба, которая обязательно есть в любом обжитом горном районе. Лавинщики следят за накоплением и состоянием снега, а в случае опасности могут закрыть проезд по долине и горнолыжные склоны. Чтобы не допустить накопления критического количества снега, его спускают со склона с помощью направленных взрывов.Снег пришёл в движение и несётся вниз по склону, сметая всё на своём пути. Перед лавиной движется воздушная ударная волна, которая подчас приносит большие разрушения даже туда, куда не дошла снежная масса. Ударная волна — взвесь снега в воздухе, в которой легко задохнуться.