Tom is ............. yeras old.
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Tom is ............. yeras old.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут написано Тому ... лет . Эм. А сколько ему лет?
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