Составте сравнительную характеристику Швабрина и Гринёва по плану 1.воспитание ?? обраазование 2.отношение к окружающим людям 3. отношение к любви 4. понимание военского долга

Литература
Составте сравнительную характеристику Швабрина и Гринёва по плану 1.воспитание ?? обраазование 2.отношение к окружающим людям 3. отношение к любви 4. понимание военского долга
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Швабрин                                             1.подлый , незнаю 2.злой,коварный 3.влюблен в Машу миронову 4. Он был сослан за смертоубийство Гринев 1.честный 2.благородный 3.Влюблен в машу миронову 4.Служит в белогорской крепости                                         
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