Составте сравнительную характеристику Швабрина и Гринёва по плану 1.воспитание ?? обраазование 2.отношение к окружающим людям 3. отношение к любви 4. понимание военского долга

Гость: Гость:

Швабрин 1.подлый , незнаю 2.злой,коварный 3.влюблен в Машу миронову 4. Он был сослан за смертоубийство Гринев 1.честный 2.благородный 3.Влюблен в машу миронову 4.Служит в белогорской крепости