Пожалуйста, приведите примеры многозначные и однозначные имена прилагательные и глагол.
Русский язык
Пожалуйста, приведите примеры многозначные и однозначные имена прилагательные и глагол.
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Многозначное прилагатильное: Какой-то Однозначное: Этот
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