Напишите обучающее сочинение на тему "Памятный день"(про 9 мая)

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Напишите обучающее сочинение на тему "Памятный день"(про 9 мая)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
День победы. День Победы. Тот самый день, когда закончилась Великая Отечественная война. Этот праздник значит для меня очень многое. Бабушка мне рассказывала, как люди были и счастливы, и печальны в тот день - 9 мая. После ожесточённых пятилетних битв, полягло не мало жертв, и некоторые семьи остались без своих кормильцев. Но люди радовались тому, что есть. И не взерая на все потери, начинали жизнь с чистого листа. А всё потому, что были сильны духом. Именно этот дух и сплачённость русской армии помогли одолеть противников. Вот таким мне показался этот праздник с углублённым смыслом, который означал для меня, что такое сильный дух, сплачённость и патриотизм.
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