Какой ответ и остаток 2:9, 5:6 7:8 пожалуйста
Математика
Какой ответ и остаток 2:9, 5:6 7:8 пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2:9=0,2; 5:6= 0,3; 7:8= 0,5
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