Семь пятнадцатых минус ноль запятая 4
Математика
Семь пятнадцатых минус ноль запятая 4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7/15-0,4=7/15-4/10 Приводим к общему знаменателю 7/15*4-4/10*6= 28-24/60=4/60=1/15
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