Как пишется: одно - значные или однозначные?
Русский язык
Как пишется: одно - значные или однозначные?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однозначные числа. получится у тебя
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