Руский язык.9 класс.упр295 С ДАННЫМИ СЛОВАМИ СОСТАВЬТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Здравствуйте... Извените... Здравствуй..... Привет... Будьте добры... До свидания... Разрешите,я позвоню... Спасибо... СРОЧНО ПЖ!!40Балл

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Руский язык.9 класс.упр295 С ДАННЫМИ СЛОВАМИ СОСТАВЬТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Здравствуйте... Извените... Здравствуй..... Привет... Будьте добры... До свидания... Разрешите,я позвоню... Спасибо... СРОЧНО ПЖ!!40Балл
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здравствуйте,вы бы хотели принять участие в постановке? Здравствуй,а ты не мог бы сказать мне домашнее задание Будьте добры поставить сервиз на место Разрешите,я позвоню с вашего телефона Извините,но вы должны доказать ваше решение Привет,
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