Подчеркни глаголы,употреблённые в переносном смысле.а)Осторожно ветер из калитки вышел.б)облетели листья клёна.Клён от холода дрожит.в)И стоии берёза в сонной тишине,и горят снежинки в золотом огне.

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Подчеркни глаголы,употреблённые в переносном смысле.а)Осторожно ветер из калитки вышел.б)облетели листья клёна.Клён от холода дрожит.в)И стоии берёза в сонной тишине,и горят снежинки в золотом огне.

Автор: Гость