Подчеркни глаголы,употреблённые в переносном смысле.а)Осторожно ветер из калитки вышел.б)облетели листья клёна.Клён от холода дрожит.в)И стоии берёза в сонной тишине,и горят снежинки в золотом огне.

Русский язык
Подчеркни глаголы,употреблённые в переносном смысле.а)Осторожно ветер из калитки вышел.б)облетели листья клёна.Клён от холода дрожит.в)И стоии берёза в сонной тишине,и горят снежинки в золотом огне.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) ветер вышел, б) клен дрожит, в) горят снежинки
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