Моё любимое животное сочинение 5 класс

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Я очень люблю животных. Общение с ними дает человеку не только огромную радость, но и возможность лучше понять природу. Мое любимое животное – это кошка. Кошка – очень умное и грациозное создание. Существует множество пород этих животных: длинношерстных, короткошерстных, «каракулевых» рексов и даже практически бесшерстных «сфинксов». Но каким бы ни был наш любимец, наблюдение за ним, за его повадками приносит нам огромную радость. Человеку всегда хочется погладить кошек, услышать их удивительное мурчание. Кошки – удивительные животные. Походка кошки бесшумна, потому что ступает она мягкими подушечками. Кошки могут хорошо лазать по деревьям благодаря цепким когтям, и высоко прыгать, имея хорошо развитые крепкие лапы и гибкий позвоночник. Кошки не терпят принуждения, что мне в них очень нравится, поэтому приходят и уходят, когда им заблагорассудится. Но при этом они очень любят своих хозяев, с удовольствием играют с мячиком, фантиком, клубочком. Кошки имеют длинный хвост, который выполняет важную роль баланса при прыжках или падении, а еще может иногда служить игрушкой для котенка. У кошек очень хорошее зрение и слух, что помогает этим мелким хищникам охотиться, а также первыми встречать хозяина у входных дверей. Кошки давно уже стали кумирами. Невзрачные и царственные, обожаемые или презираемые, охотники за мышами в амбарах или ленивые домашние бездельники, они пленили нас, людей, и стали нашей страстью.