Вставьте пропущенные буквы. Глаголы в повелительном наклонении подчеркните одно?? линией а изъявительное двумя выделите окончания 1) Вытр..те пыль со стола. Когда вытр..те, возьм..те ручку и напиш..те письмо. 2) Когда вышл..те...

Русский язык

Вставьте пропущенные буквы. Глаголы в повелительном наклонении подчеркните одно?? линией а изъявительное двумя выделите окончания 1) Вытр..те пыль со стола. Когда вытр..те, возьм..те ручку и напиш..те письмо. 2) Когда вышл..те посылку, пришл..те телеграмму. 3) Прыгн..те ещё раз? Пожалуйста, прыгн..те! 4) Расскаж..те мне о поездке! Расскаж..те в следующий раз. 5) Сним..те эту сорочку. Когда сним..те, полож..те её в корзину.

Автор: Гость