Вставьте пропущенные буквы. Глаголы в повелительном наклонении подчеркните одно?? линией а изъявительное двумя выделите окончания 1) Вытр..те пыль со стола. Когда вытр..те, возьм..те ручку и напиш..те письмо. 2) Когда вышл..те...

Русский язык
Вставьте пропущенные буквы. Глаголы в повелительном наклонении подчеркните одно?? линией а изъявительное двумя выделите окончания 1) Вытр..те пыль со стола. Когда вытр..те, возьм..те ручку и напиш..те письмо. 2) Когда вышл..те посылку, пришл..те телеграмму. 3) Прыгн..те ещё раз? Пожалуйста, прыгн..те! 4) Расскаж..те мне о поездке! Расскаж..те в следующий раз. 5) Сним..те эту сорочку. Когда сним..те, полож..те её в корзину.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Витрете, возьмите, напишите, вышлите, пришлите, прыгните, расскажите, снимите, положите
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